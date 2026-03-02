Mujer mata a su pareja con arma blanca en Montemorelos

Una mujer fue detenida tras presuntamente asesinar a su pareja sentimental con un arma blanca frente a sus hijos, en hechos ocurridos en Montemorelos

Una mujer asesinó a su pareja sentimental cuando sus hijos estaban presentes con arma blanca en Montemorelos, todo por una discusión.

Los hechos ocurrieron en la colonia Miguel Hidalgo a unos cuantos metros de la antigua zona de tolerancia.

El hombre que perdió la vida fue identificado como Armando Urbina Hernández de aproximadamente 35 años de edad.

Fuentes policiacas señalaron que presuntamente discutía con su pareja sentimental, la mujer tomó un arma blanca en primera ocasión le entierra el arma blanca en la espalda y luego le propino mas de diez puñaladas, acabando con su vida.

Los vecinos solicitaron a los cuerpos de emergencia, sin embargo al llegar ya no contaba con signo de vida, por las heridas que presentaba.

La mujer, Maria Fernanda, N.N. fue detenida y trasladada a la corporación policiaca quedando a disposición de las autoridades de la fiscalía para su declaración sobre como sucedieron los hechos.