Mujer lesionada tras volcadura en colonia La Fe en San Nicolás

Según los primeros informes, la conductora perdió el control tras realizar una maniobra para cambiar de carril en dirección al puente

Una mujer resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaba volcó durante la noche del domingo en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:40 horas sobre la avenida Miguel Alemán, en su cruce con Rómulo Garza, en la colonia La Fe. Según los primeros reportes, el automóvil, un Volkswagen Vento, perdió el control tras una maniobra para cambiar de carril en dirección al puente, lo que provocó que terminara volcado sobre la vía.

La conductora, identificada como Zolla Mireya Lanes González, fue auxiliada por automovilistas que pasaban por el lugar, quienes la ayudaron a salir del vehículo antes de la llegada de los cuerpos de rescate. Paramédicos de Protección Civil de Nuevo León y de San Nicolás atendieron a la mujer, quien presentó dolor en la espalda baja, sin lesiones de mayor gravedad.

Elementos de Protección Civil realizaron una inspección del automóvil para eliminar riesgos, desconectando los polos de la batería y verificando que no existieran fugas de combustible.

La lesionada permaneció en el sitio en espera de la valoración médica de su aseguradora, mientras que personal de la Policía de San Nicolás tomó conocimiento del hecho y apoyó en el resguardo del área.

El operativo concluyó poco antes de la medianoche, sin que se reportaran más personas afectadas.