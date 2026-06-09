Mujer lesionada tras choque en Carretera Libre a Nuevo Laredo

Con el frente en sentido contrario, los socorristas localizaron un automóvil en color blanco con una mujer en el interior.

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Una distracción presuntamente provocó que una conductora resultara lesionada al estrellar su automóvil contra una luminaria en la carretera libre a Nuevo Laredo.

Unidades de auxilio de la Cruz Roja de Monterrey fueron desplazadas hasta esa carretera entre la avenida López Mateos y el paso a desnivel sobre la carretera a Monclova.

Con el frente en sentido contrario, los socorristas localizaron un automóvil de color blanco con una mujer en el interior.

Se dio a conocer que la víctima era la conductora del automóvil con placas de Nuevo León.

Luego de las maniobras de auxilio, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital en el centro de la ciudad.

Las investigaciones revelaron que la víctima se desplazaba sobre los carriles hacia Nuevo Laredo.

Sin embargo, al bajar el paso a desnivel, la conductora presuntamente perdió el control del volante.

Esto hizo que el automóvil se estrellara de frente contra la luminaria, dando un giro y quedando con el frente hacia la ciudad de Monterrey.

El accidente provocó un fuerte congestionamiento vial, cuya fila abarcó varios kilómetros.