Mujer lesionada tras choque en Carretera Libre a Nuevo Laredo

Una distracción presuntamente provocó que una conductora resultara lesionada al estrellar su automóvil contra una luminaria en la carretera libre a Nuevo Laredo.
Unidades de auxilio de la Cruz Roja de Monterrey fueron desplazadas hasta esa carretera entre la avenida López Mateos y el paso a desnivel sobre la carretera a Monclova.
Con el frente en sentido contrario, los socorristas localizaron un automóvil de color blanco con una mujer en el interior.
Se dio a conocer que la víctima era la conductora del automóvil con placas de Nuevo León.
Luego de las maniobras de auxilio, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital en el centro de la ciudad.
Las investigaciones revelaron que la víctima se desplazaba sobre los carriles hacia Nuevo Laredo.
Sin embargo, al bajar el paso a desnivel, la conductora presuntamente perdió el control del volante.
Esto hizo que el automóvil se estrellara de frente contra la luminaria, dando un giro y quedando con el frente hacia la ciudad de Monterrey.
El accidente provocó un fuerte congestionamiento vial, cuya fila abarcó varios kilómetros.