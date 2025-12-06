Info 7 Logo
Mujer lesionada tras atropello en centro de Monterrey

Por: Julieta Guevara

05 Diciembre 2025, 06:31

Pese a lo aparatoso del incidente, la víctima no presentó lesiones de gravedad. Se destacó la presencia de un puente peatonal a metros del incidnete

Una mujer resultó atropellada por un camión de la ruta 611 Pesquería mientras intentaba cruzar la avenida Bernardo Reyes, a la altura de la avenida Colón, en la colonia Industrial, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer, quien no fue identificada, habría intentado cruzar la arteria pese a que en el punto existe un puente peatonal. El impacto no pasó a mayores al no presentar lesiones visibles y se negó a ser trasladada por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El camión circulaba hacia el norte por los carriles laterales cuando ocurrió el hecho.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Monterrey, Tránsito y Protección Civil municipal, además de los cuerpos de emergencia que atendieron a la mujer en el lugar.

