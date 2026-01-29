Mujer lesionada por arma blanca provoca movilización

Los hechos ocurrieron en una vivienda marcada con el número 6020 ubicada sobre la calle Nardo en su cruce con Tulipán en la colonia Valle del Topo Chico

Una mujer quien resultó lesionada por arma blanca movilizó a los elementos de emergencia y seguridad en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en una vivienda marcada con el número 6020 ubicada sobre la calle Nardo en su cruce con Tulipán en la colonia Valle del Topo Chico.

Luego del ataque, elementos de Cruz Roja rápidamente arribaron al lugar socorriendo a la mujer de 27 años quien no fue identificada, trasladándola a un hospital para su atención.

Los elementos de Fuerza Civil hicieron presencia en el lugar investigado los hechos así mismo realizando un operativo de detención, pues presuntamente habría personas entre los techos, sin embargo, no se registraron detenidos