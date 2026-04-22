Mujer lesionada al limpiar máquina en tortillería de Monterrey

Compañeros de trabajo que se encontraban en el lugar lograron detener la marcha de la máquina y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia

Una mujer de entre 20 y 25 años de edad resultó lesionada mientras realizaba labores de limpieza en una máquina de una tortillería, ubicada sobre la avenida Alfonso Reyes, en su cruce con la calle Río La Silla, en la colonia Villa del Río.

De acuerdo con los primeros reportes, la trabajadora introdujo su mano derecha en la máquina sin que esta estuviera desconectada, lo que provocó que el equipo se activara repentinamente y atrapara su extremidad.

Compañeros de trabajo que se encontraban en el lugar lograron detener la marcha de la máquina y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través de los números correspondientes.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey, así como personal de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la lesionada. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario para su valoración médica.

La mujer no fue identificada en el lugar de los hechos, sin embargo, se informó que aparentemente no presentaba lesiones de gravedad.

Las autoridades acordonaron el inmueble marcado con el número 4500, donde se ubica la tortillería de harina “Mary Chata”, mientras se realizaban las inspecciones correspondientes para descartar fallas en la maquinaria o alguna situación irregular en el negocio, lo cual fue finalmente descartado.