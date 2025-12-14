Info 7 Logo
Mujer lesionada al descender el Cerro de Schoenstatt en Monterrey

Por: Diana Leyva

13 Diciembre 2025, 14:31

Una mujer resultó lesionada mientras caminaba de regreso por la zona montañosa, a la altura de la colonia Ciudad Satélite

Una mujer resultó lesionada tras caer mientras descendía por la zona montañosa del Cerro de Schoenstatt, en el municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía de este sábado, cuando la mujer se encontraba en su camino de regreso por las inmediaciones de la zona, a la altura de Ciudad Satélite.

Unidades de Protección Civil Nuevo León acudió hasta el sitio donde la afectada presentaba una lesión en su pierna derecha.

Con el fin de revisarla, personal de rescate le revisó el tobillo para descartar alguna lesión de consideración, por lo que procedieron en vendar la zona afectada y proceder con su rescate.

 

- Nota en desarrollo -

