Mujer hiere a hombre en pleito familiar en el centro de Monterrey

Una mujer fue retenida por la Policía de Monterrey tras herir con un arma blanca a un hombre durante un pleito familiar en el centro de la ciudad

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente atacara con un arma blanca a un hombre de 51 años, quien resultó lesionado en el abdomen al interior de un inmueble ubicado en el Centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la madrugada de este jueves, en el cruce de la avenida Carlos Salazar y la calle Juan Álvarez.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la madrugada se habría escuchado un grito proveniente del inmueble, donde presuntamente se rentan habitaciones. Al acudir las autoridades, localizaron a un hombre con una herida en el abdomen, presuntamente provocada con un cuchillo.

La víctima, de 51 años, habría pasado la noche en el lugar junto con una mujer de aproximadamente 23 años. Según los primeros informes, en determinado momento ambos comenzaron a discutir y la situación se habría salido de control, hasta que la mujer presuntamente lo atacó con el arma blanca.

Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron al hombre a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba.

La mujer fue detenida por los elementos policiacos y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar su situación jurídica.

En el inmueble permanecieron policías de Monterrey, a la espera de la llegada de personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos.