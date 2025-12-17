Mujer herida de bala en asalto frente a su domicilio en Monterrey

Tres personas encapuchadas llegaron caminando hasta el exterior del domicilio y sorprendieron a una pareja de adultos mayores

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma de fuego durante un asalto ocurrido la noche del lunes frente a un domicilio

El ataque ocurrió sobre la calle Simonillo número 405, entre Colorín y Mirasol 2, en la colonia Mirasol, al poniente de Monterrey.

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando tres personas encapuchadas llegaron caminando hasta el exterior del domicilio y sorprendieron a una pareja de adultos mayores que se encontraba en el lugar.

Sin ingresar a la vivienda, los agresores cometieron el asalto directamente en la vía pública.

Durante el asalto, la mujer recibió un impacto de bala en el rostro, por lo que fue auxiliada de inmediato por familiares y trasladada al Hospital Universitario, donde permanece bajo atención médica. En el sitio quedó su esposo, quien también fue víctima del robo, aunque no presentó lesiones físicas.

Según la información recabada, los presuntos responsables portaban armas cortas y, tras despojar a las víctimas de una bolsa, dinero en efectivo, joyas y teléfonos celulares, huyeron corriendo del lugar.

Testigos señalaron que no se observaron vehículos cercanos ni unidades que facilitaran la huida.

El ataque generó movilización de elementos de Fuerza Civil y autoridades de la fiscalía, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las indagatorias correspondientes para dar con los responsables.