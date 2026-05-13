Mujer herida con arma blanca moviliza a autoridades en Guadalupe

Las autoridades comenzaron con las indagatorias correspondientes para establecer el lugar exacto donde ocurrió la agresión, y la hora del ataque

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Al salir de su domicilio o en Juárez, una empleada fue asaltada y lesionada por un delincuente que la despojó de sus pertenencias.

Con una herida de arma blanca en el abdomen la victima fue atendida por paramédicos y en una ambulancia trasladada a la clínica 29 del IMSS.

Debido a la gravedad de la lesión, minutos después fue llevada a las instalaciones de la clínica 4 en el municipio de Guadalupe.

En una actualización de su estado de salud, se reporta estable y solo requirió sutura de sus heridas

El reporte sobre la presencia de la víctima en ese nosocomio fue alrededor de las siete de la mañana del martes.

La víctima arribó acompañada de sus familiares hasta la zona de urgencias del hospital ubicado en la calle Zuazua y Matamoros en el centro de esa ciudad.

Lo anterior provocó una fuerte movilización de policías municipales y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

La víctima fue identificada como Diana Abigail Chávez Moreno, de 38 años.

De acuerdo a las primeras investigaciones la mujer fue sorprendida por un delincuente segundos después de salir de su casa en la colonia Valle Real.

El desconocido utilizó un cuchillo para someterla y despojarla de sus pertenencias para después emprender la huida.

Aunque la policía de Guadalupe y efectivos ministeriales iniciaron la búsqueda, el delincuente no ha sido ubicado por las autoridades.