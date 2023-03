Mujer graba a presunto acosador en ruta 209; hombre se burla

Lizeth Medrano decidió grabar a un hombre que además de ella, había acosado a otras cuatro mujeres a bordo del camión urbano

Por: Patricia Agüero

Marzo 30, 2023, 7:30

Una mujer fue víctima de acoso sexual cuando se dirigía a su trabajo a bordo de un camión de la ruta 209 en Nuevo León.

La mujer que se identifica como Lizeth Medrano en TikTok en donde hizo la denuncia pública, compartió en video al hombre que la acosaba, quien no se inmutó por la idea de ser grabado, sino todo lo contrario, mandando besos y haciendo señas obscenas a la mujer.

De acuerdo con el relato de Lizeth, el camión venía con sobrecupo por lo que el chofer le pidió a los pasajeros recorrerse hacía la parte de atrás, así lo hizo la mujer y un hombre que creyó que estaba siendo amable, le cedió el lugar.

Sin embargo, pronto se dio cuenta que dicho hombre mantenía la mirada fija en su busto por varios minutos, la mujer se armó de valor y decidió encararlo: ¿mandé?, le dijo Lizeth a lo que el hombre reaccionó riéndose y respondiendo: 'nada, pobrecita, jajaja'.

'Las mujeres no debemos sentir miedo tomando un transporte público, uber, didi, taxi, o lo que sea y sentirnos expuestas, iba con una blusa totalmente normal, no es justificación nuestra vestimenta, el respeto que exijo debería ser siempre y para todas', expresó la mujer.

Lizeth relata que otra usuaria le dijo que el hombre también le cedió el asiento y se quedó junto a ella sobandole el brazo, pero que por temor no había actuado. Pero, el hombre continuó acosando a otras pasajeras en el camión, motivo por el cual la denunciante comenzó a grabar.

'Obviamente da miedo, soy mujer, estoy más expuesta lamentablemente, me imaginé muchas cosas, el señor se puede bajar donde yo me bajo y puede ocurrir algo peor, yo no se si venia tomado, drogado o que se yo, pero esto no es justificación', señaló.

Al darse cuenta que estaba siendo grabado, el hombre se quitó el cubrebocas para burlarse de la mujer, mandarle un beso y finalmente le hizo señas obscenas.

Después de esto, la mujer se levantó y se dirigió al chofer de la ruta para denunciar al hombre, y cuando se disponía a detener la unidad para buscar una patrulla, el hombre cobardemente se bajó de la ruta 'porque obviamente sabe que estaba haciendo las cosas mal'.

'Mujeres ayudense siempre entre ustedes, juntas no vamos a tener miedo de exponer a personas (de cualquier genero) que nos dañen o nos hagan sentir incomodas', finalizó Lizeth