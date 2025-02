Mujer es víctima de presunto montachoques en Santa Catarina

Una mujer asegura que fue víctima de un presunto montachoques que le reclamó de haberlo chocado cuando esto no fue así, pero se puso agresivo

Una mujer denunció qué fue víctima de un presunto montachoques en el municipio de Santa Catarina.

A través de un video en redes sociales, la conductora exhibió las placas de un vehículo el cual presuntamente intentó provocar un choque.

Los hechos se registraron este miércoles sobre la avenida Cuauhtémoc en el municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con la usuaria en TikTok: @Editsita, el conductor de un vehículo Nissan en color blanco con placas de circulación SYG-842-B constantemente iba frenando, a lo cual pensó que se debía al tráfico que se registraba en ese momento.

Sin embargo, en una ocasión el conductor frenó repentinamente y se bajó para reclamarle a la mujer que lo había chocado, pero no fue así.

"Mi carro estaba a cierta distancia de su facia. No me explicaba porque tanto reclamo, ahí se alcanza a ver pues todos los choquecitos de lo que él hace montajes, me supongo, para obtener lo que quieren siempre", dijo la mujer en el video.

La víctima asegura que el conductor se puso muy agresivo y altanero, sin embargo, no logró obtener dinero de la mujer, ya que menciona que si hubiera seguido con su alegato, ella tranquilamente le llamaba a su servicio de seguro vial.

La mujer no descarta que la conductora de una camioneta que iba en el carril de alado fuera su cómplice, ya que menciona que le avisó que se acercaba una patrulla.

Los usuarios que reaccionaron a la publicación aconsejaron a la mujer que colocara cámaras en el vehículo para protegerse ante situaciones similares. Aclaro, que en todo momento iba guardando su distancia y solamente se acercó al vehículo para captar el número de las placas, mismas que están dadas de baja.





