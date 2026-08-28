Mujer es herida con arma blanca dentro de casa en Apodaca

Una mujer de 46 años fue herida con un arma blanca en la colonia Millennium Residencial, en Apodaca. El presunto agresor huyó en motocicleta

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una mujer resultó lesionada con un arma blanca durante la madrugada de este jueves al interior de un domicilio ubicado en la colonia Millennium Residencial, en Apodaca.

De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencia, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:50 de la madrugada, en una vivienda ubicada en el sector de las calles Azteca y Culturas, donde un joven de 29 años solicitó ayuda al escuchar gritos provenientes de la segunda planta de la casa.

Según la información proporcionada a las autoridades, el joven habría salido de su habitación para investigar lo ocurrido y presuntamente observó a su padre, identificado como Alfonso, de 52 años, salir corriendo del domicilio y posteriormente retirarse a bordo de una motocicleta.

En el lugar se encontraba la mujer, identificada presuntamente como Evangelina, de 46 años, quien presentaba lesiones provocadas aparentemente por un cuchillo o navaja.

Paramédicos acudieron al domicilio y localizaron a la mujer con una lesión en la barbilla y otras dos heridas en la cabeza, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Horas después, elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca lograron ubicar y detener a Alfonso, señalado como presunto responsable de la agresión. El hombre ya fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

El domicilio permanece bajo resguardo de elementos de la Policía de Apodaca, mientras personal especializado realiza las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió la agresión y localizar al presunto responsable.

Además, el inmueble cuenta con un sistema de videovigilancia que podría aportar información relevante dentro de las investigaciones. Las autoridades continúan con las indagatorias en torno a este caso.