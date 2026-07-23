Mujer es detenida 14 años después por asesinar a su amiga

Catorce años después del crimen, fue detenida en Texas una mujer acusada de asesinar a su amiga; ambas eran originarias de Allende

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La policía de Arlington confirmó que la agente de bienes raíces de DFW, Mayra Velásquez, fue arrestada en relación con el asesinato en 2012 de Irasema Chávez, de 32 años.

Según los investigadores, Chávez fue encontrada muerta dentro de su apartamento en Arlington el 20 de enero de 2012, después de sufrir más de 100 heridas de arma blanca. La policía dice que fue apuñalada varias veces, incluso después de haber muerto.

Se espera un comunicado de prensa conjunto del Departamento de Policía de Arlington y el FBI el miércoles por la mañana.

Avance en el ADN condujeron al arresto en un caso sin resolver de Arlington, de 14 años.

Las autoridades anunciaron el arresto de Mayra Velásquez, de 42 años, quien está acusada de asesinato capital por la muerte por apuñalamiento de Chávez.

Chávez, de 33 años, fue encontrada apuñalada más de 100 veces dentro de su apartamento en Arlington en 2012.

Los investigadores pasaron años examinando un video de vigilancia que mostraba a una persona entrando al apartamento de Chávez, pero el caso finalmente se enfrió.

La policía dijo que el avance se produjo después de asociarse con el FBI a través de su programa de Genealogía Genética Investigativa, que llevó a los investigadores a Velásquez.

El arresto marca un avance significativo en un caso que permaneció sin resolver durante 14 años.