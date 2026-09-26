Mujer es atacada con un arma blanca por ex pareja en Montemorelos

La mujer fue agredida con un arma blanca por su expareja tras sostener una discusión en el domicilio de la afectada en la Colonia Hacienda Los Nogales

Una mujer fue atacada con arma blanca por su ex pareja en una discusión en Montemorelos y fue rescatada por los cuerpos de emergencia, policías buscan al agresor.

De acuerdo al parte preliminar de las autoridades señalaron que los acontecimientos se registraron en la Colonia Hacienda Los Nogales frente a la colonia Infonavit 4 sector en el citado municipio

De acuerdo a la información una fuente policiaca ligada a las investigaciones señaló que la mujer fue agredida con arma blanca por su ex pareja después que sostuvieron una discusión entre ambos en el domicilio de la afectada.

Al resultar con heridas la mujerr, solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia acudiendo para médicos de la Cruz Roja quienes le brindaron los primeros auxilios.

En el lugar la policía local hizo acto de presencia sin embargo el agresor escapó del lugar donde se registró el ataque.

Las autoridades buscan al joven de aproximadamente 20 años de edad quien fue descrito por la mujer ante la policía para que inicien con su busqueda y las investigaciones de lo ocurrido.