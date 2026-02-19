VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Mujer es asesinada en su casa en la colonia Independencia

Por: Danea Lázaro

18 Febrero 2026, 20:29

Compartir
WhatsApp

El hecho violento ocurrió sobre la calle Chapala y Tamaulipas, donde, según testigos, fue al menos un balazo el que le quitó la vida

Mujer es asesinada en su casa en la colonia Independencia

Una mujer fue asediada dentro de su domicilio mientras se encontraba tendiendo ropa, en la colonia Independencia.

El hecho violento ocurrió sobre la calle Chapala y Tamaulipas, donde según testigos fue al menos un balazo el que le quitó la vida.

La víctima, presuntamente identificada como Yuliana Maribel de 41 años, quedó tendida con un disparo a la altura de la espalda; se mencionó que presuntamente contaba con antecedentes penales, siendo el pasado 6 de noviembre cuando se realizó un cateo en la vivienda. 

Al lugar arribaron elementos de Fuerza Civil, Policía de Monterrey, agentes ministeriales y personal de Criminalista para el levantamiento del cuerpo y las indagatorias correspondientes.

IMG_0265.jpeg

Comentarios