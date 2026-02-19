Mujer es asesinada en su casa en la colonia Independencia

El hecho violento ocurrió sobre la calle Chapala y Tamaulipas, donde, según testigos, fue al menos un balazo el que le quitó la vida

Una mujer fue asediada dentro de su domicilio mientras se encontraba tendiendo ropa, en la colonia Independencia.

La víctima, presuntamente identificada como Yuliana Maribel de 41 años, quedó tendida con un disparo a la altura de la espalda; se mencionó que presuntamente contaba con antecedentes penales, siendo el pasado 6 de noviembre cuando se realizó un cateo en la vivienda.

Al lugar arribaron elementos de Fuerza Civil, Policía de Monterrey, agentes ministeriales y personal de Criminalista para el levantamiento del cuerpo y las indagatorias correspondientes.