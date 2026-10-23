Mujer entra en labor de parto en la vía pública en Monterrey

Una joven entró en labor de parto en calles del centro de Monterrey cuando se dirigía a un hospital y fue auxiliada por la Cruz Roja.

Fue sobre la avenida Venustiano Carranza en su cruce con la calle Tapia, donde una joven en compañía de su pareja intentaba llegar a una clínica cuando de manera repentina su fuente se rompió, entrando en labor de parto, por lo que detuvieron su marcha.

Al lugar llegaron elementos de policía de Monterrey, quienes brindaron el apoyo a ambos jóvenes padres, solicitando el apoyo de una ambulancia de Cruz Roja.

La joven de 24 años identificada como Dulce María Deborah de la Cruz fue atendida por personal de paramédicos, a quienes les mencionó que habría comenzado con contracciones durante la madrugada, por lo que decidió trasladarse al hospital.

Tras ser valorada, se mencionó que contaba con sangrado, por lo que fue trasladada al Hospital Metropolitano para su atención y posible nacimiento de su bebé, pues es considerado de alto riesgo al presentar apenas 23 semanas.