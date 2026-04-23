Mujer encuentra a su madre sin vida en su domicilio en Guadalupe

En base a las Investigaiones, Elsa fue localizada por una de sus hijas que llegó a buscarla y al ingresar a la casa la encontró desnuda e inconsciente

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Una mujer fue encontrada muerta y desnuda en el piso del baño de su casa en el municipio de Guadalupe.

Los restos de quien fue identificada como Elsa Valdez Galli, de 69 años de edad fueron encontrados a las 18:30 horas del martes.

La mujer estaba sobre el piso del baño de la casa marcada con el número 4617 de la calle Olivo en la colonia Valle de Guadalupe, en Guadalupe.

En base a las Investigaiones, Elsa fue localizada por una de sus hijas que llegó a buscarla y al ingresar a la casa la encontró desnuda e inconsciente.

Personal paramédico llegó al lugar y confirmó que ya se encontraba sin vida.

Durante las Investigaiones, la policía ministerial retuvo a uno de sus hijos con quien platicaron para establecer lo sucedido.

La investigación aún continúa por parte de las autoridades de la Fiscalía Estatal y la casa fue acordonada por el Ministerio Público.