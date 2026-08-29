Mujer en estado de ebriedad cae a un arroyo en Santa Catarina

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Santa Catarina acudieron al sitio, donde localizaron a la joven dentro del arroyo.

Una mujer de 23 años movilizó a cuerpos de emergencia durante la madrugada de este viernes, luego de resbalar y caer a un arroyo en la colonia Santa Magdalena, en el municipio de Santa Catarina.

El reporte fue recibido alrededor de las 00:28 horas, en el cruce de las calles 1 de Mayo y Nápoles, donde se alertó sobre una mujer que había caído al cauce.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Santa Catarina acudieron al sitio, donde localizaron a la joven dentro del arroyo.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de auxilio, la mujer habría resbalado por un canalón y ya no pudo incorporarse debido a que se encontraba en estado de ebriedad.

Paramédicos de Protección Civil de Santa Catarina realizaron una valoración a la joven, determinando que no presentaba lesiones y descartando alguna condición que requiriera su traslado a un hospital.

La mujer permaneció en el lugar y quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal, quienes se hicieron cargo de la situación y de las diligencias correspondientes.