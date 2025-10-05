Mujer desorientada es rescatada en el centro de Monterrey

Oficiales de la Policía de Monterrey localizaron a una mujer de 59 años que deambulaba sin blusa por calles del centro de la ciudad, luego de salir de su casa.
Los hechos ocurrieron a las 08:30 horas en el cruce de Galeana y Juan Ignacio Ramón. Personal de C4 alertó a los elementos sobre una mujer desorientada, por lo que se inició su búsqueda.
Al ser ubicada, la mujer llevaba una colcha enrollada y un bolso dorado, y se identificó como Silvia M. Tras revisar su bolso, los policías encontraron papelería diversa y un teléfono celular, con el cual intentó comunicarse con sus familiares.
Posteriormente, la trasladaron a la Colonia San Jerónimo y la entregaron a un familiar, quien agradeció la intervención de la Policía de Monterrey.
Este rescate forma parte de la estrategia de seguridad Escudo, implementada por la administración local para brindar apoyo y protección a los ciudadanos.