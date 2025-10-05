Info 7 Logo
Mujer desorientada es rescatada en el centro de Monterrey

Por: INFO 7

04 Octubre 2025, 11:43

Oficiales de la Policía de Monterrey localizaron a una mujer de 59 años que deambulaba sin blusa por calles del centro de la ciudad, luego de salir de su casa

Los hechos ocurrieron a las 08:30 horas en el cruce de Galeana y Juan Ignacio Ramón. Personal de C4 alertó a los elementos sobre una mujer desorientada, por lo que se inició su búsqueda.

Al ser ubicada, la mujer llevaba una colcha enrollada y un bolso dorado, y se identificó como Silvia M. Tras revisar su bolso, los policías encontraron papelería diversa y un teléfono celular, con el cual intentó comunicarse con sus familiares.

Posteriormente, la trasladaron a la Colonia San Jerónimo y la entregaron a un familiar, quien agradeció la intervención de la Policía de Monterrey.

Este rescate forma parte de la estrategia de seguridad Escudo, implementada por la administración local para brindar apoyo y protección a los ciudadanos.

