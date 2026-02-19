Mujer descalabra a su pareja con un celular en Santiago

De acuerdo con testigos, todo comenzó con un altercado entre ambos, pues el hombre quería retirarse del lugar, pero su pareja no

Una pareja tamaulipeca fue detenida en un restaurante ubicado en el municipio de Santiago, luego de que la mujer descalabrara a su acompañante con un celular.

Hasta el lugar acudió personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad municipal, donde encontraron a Adán "N", de 45 años y a Keila "N" de 31 años, ambos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con testigos, todo comenzó con un altercado entre ambos, pues el hombre quería retirarse del lugar, pero su pareja no. El conflicto escaló y, en el calor de la situación, ella golpeó a su pareja con un celular, por lo que le provocó una herida en la cabeza.

Al llegar al establecimiento, los uniformados se percataron de que el masculino presentaba abundante sangrado, por lo que fue trasladado a un hospital para su valoración médica y suturación de heridas.

A pesar de esta herida de consideración, el sujeto decidió no presentar cargos en contra de su pareja. No obstante, ambos fueron puestos a disposición del Juez Cívico por alterar el órden público.