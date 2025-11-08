Mujer desaparecida en Montemorelos es localizada en Monterrey

La mujer, quien padece Psicosis, fue identificada como Yadira Marisol Mendoza Don Juan, de 45 años, quien había sido vista por última vez el pasado domingo

Tras cuatro días de intensa búsqueda, una mujer reportada como desaparecida en el municipio de Montemorelos fue localizada con vida la noche del jueves en Monterrey, luego de ser detectada por las cámaras del sistema de videovigilancia cuando permanecía en el área del Puente del Papa.

La mujer, quien padece Psicosis, fue identificada como Yadira Marisol Mendoza Don Juan, de 45 años, quien había sido vista por última vez el pasado domingo. Su familia interpuso la denuncia ante el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo que activó un operativo para dar con su paradero.

Fue alrededor de las nueve de la noche que personal del C4 de Monterrey observó a una persona en una situación de riesgo sobre el puente del papa. De inmediato se movilizaron elementos de la Policía de Monterrey, quienes llegaron con precaución al sitio y entablaron diálogo con la mujer, logrando ponerla a salvo tras varios minutos de tensión.

Posteriormente, fue trasladada a las instalaciones de la corporación para recibir valoración médica y psicológica. Las autoridades notificaron al grupo de búsqueda de la Fiscalía, que se encargó de continuar con el protocolo de resguardo y entrega a sus familiares.