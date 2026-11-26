Visitante de 'Cuarto Vital', en San Pedro, denuncia falta de atención ante accidentes y presuntas deficiencias en el cuidado de los animales.

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Una mujer que acudió a un establecimiento de San Pedro donde se realizan actividades de convivencia con animales, sufrió un accidente durante una clase de yoga en la que, según su testimonio, le colocaron un conejo encima.

A través de una publicación en sus redes sociales, la mujer señaló que el establecimiento conocido como "Cuarto Vital", no cuenta con un botiquín de emergencia ni con personal especializado en el manejo de animales para atender este tipo de situaciones.

Además, acusó que, tras el incidente, el personal se habría burlado de ella al considerar que no había soportado un simple rasguño, situación que cuestionó al señalar que las consecuencias pudieron ser mayores si la persona afectada hubiera sido un niño o un adulto mayor.

La afectada también expresó preocupación por las condiciones de los animales y aseguró haber observado una cabra embarazada, varios gatos pequeños y una perrita junto a un área con sangre en el piso, lo que, según su interpretación, podría indicar que no estaba esterilizada.

Otro de los señalamientos fue que los animales serían colocados sobre los visitantes, lo que podría generarles estrés y provocar reacciones inesperadas.

La mujer aclaró que no está en contra de este tipo de actividades, sino de que se realicen sin personal capacitado y sin equipo para atender posibles accidentes.

Finalmente, señaló que Cuarto Vital respondió a su denuncia con comentarios de burla en Google Maps y publicó una fotografía suya sin su consentimiento. Aseguró que la imagen había sido tomada antes del incidente y que no reflejaba lo ocurrido posteriormente.