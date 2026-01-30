Mujer de la tercera edad provoca choque por alcance en Monterrey

El percance se registró en los carriles laterales de Zuazua, entre las calles Washington y Modesto Arreola. La mujer conducía una camioneta

Una mujer de la tercera edad protagonizó un accidente vial luego de presuntamente acelerar de manera repentina e impactar por alcance a otro vehículo que circulaba con normalidad sobre la calle Juan Zuazua, en el centro de la ciudad.

El percance se registró en los carriles laterales de Zuazua, entre las calles Washington y Modesto Arreola. La mujer conducía una camioneta Nissan X-Trail color gris, mientras que el otro vehículo involucrado fue un Nissan Versa color blanco, perteneciente a una empresa de seguridad privada.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Versa transitaba con normalidad cuando sintió el fuerte impacto. A causa del choque, el automóvil resultó con severos daños en la parte trasera, mientras que la camioneta presentó afectaciones en la parte frontal.

Tras el accidente, el carril lateral fue cerrado a la circulación para permitir las labores de auxilio. Paramédicos de Protección Civil del municipio de Monterrey atendieron a la conductora, quien no fue identificada en el lugar.

Elementos de Movilidad del Gobierno del Estado también acudieron al sitio.