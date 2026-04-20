Mujer cruza viendo el celular y la atropellan en Monterrey

La mujer de la tercera edad, resultó con golpes en las costillas y en la cabeza; elementos de tránsito municipal y la Cruz Roja acudieron al sitio.

Una mujer fue atropellada por una motocicleta al cruzar la avenida Aztlán distraída con el celular y mientras el semáforo estaba en color verde para los vehículos.

Fue a la altura del cruce con Rodrigo Gómez, en Monterrey, donde ocurrió el accidente que dejó con lesiones a la transeúnte y al motociclista.

Tras ser impactada la mujer salió proyectada hacia la banqueta, mientras que el conductor cayó contra la avenida.

Personal de la Cruz Roja se desplegó para atender a ambos y trasladarlos al Hospital Tierra y Libertad.

La peatón, una mujer de la tercera edad, resultó con golpes en las costillas y en la cabeza.

En tanto el motociclista, un joven repartidor que se encontraba trabajando, se lesionó la rodilla derecha.

Elementos de tránsito municipal tomaron parte del siniestro y resguardaron el cruce hasta que los afectados terminaran de recibir primeros auxilios.