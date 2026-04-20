Mujer choca contra árbol tras perder el control

Elementos de Movilidad de San Pedro permanecieron en el lugar para tomar conocimiento del percance y coordinar la vialidad.

Una mujer resultó lesionada luego de estrellar la camioneta que conducía contra un árbol en el camellón central de la avenida José Vasconcelos, en el sector Santa Engracia, en San Pedro.

A la llegada de los rescatistas, localizaron una camioneta Volkswagen blanca impactada contra un árbol, con la conductora en el interior.

La mujer fue identificada como Xóchitl Chan, de 37 años, quien presentó golpes diversos, aunque sin lesiones de gravedad.

De acuerdo con el reporte, la propia conductora señaló que perdió el control de la unidad debido a las condiciones del pavimento mojado.

Elementos de Movilidad de San Pedro permanecieron en el lugar para tomar conocimiento del percance y coordinar la vialidad, mientras que Protección Civil descartó riesgos adicionales.