Mujer causa daños a unos 20 vehículos en Guadalupe

La mujer aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, aunque esta situación tendría que ser determinada por las autoridades

Momentos de tensión se vivieron en la zona de la avenida Ruiz Cortines y Bonifacio Salinas, en Guadalupe, luego de que una mujer fuera captada mientras recorría el sector y presuntamente dañaba vehículos estacionados.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 20 automóviles resultaron afectados durante el incidente ocurrido en inmediaciones de la colonia Central de Carga. La situación quedó registrada en un video que fue difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa a la mujer portando un objeto punzocortante y acercándose a diferentes vehículos.

En uno de los casos, golpeó en repetidas ocasiones una camioneta blanca hasta romper uno de sus cristales laterales.

Después continuó hacia otros automóviles, entre ellos una unidad negra y un tercer vehículo.

La situación aumentó de tensión cuando propietarios de un establecimiento cercano intentaron confrontarla para detener los daños. La mujer habría interrumpido momentáneamente sus acciones al escuchar que se aproximaba una patrulla.

Sin embargo, incluso después de la llegada de los policías municipales, la mujer continuó intentando acercarse a otros vehículos. Finalmente, los elementos lograron interceptarla y controlarla en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la zona.

Se indicó que la mujer aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, aunque esta situación tendría que ser determinada por las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, los afectados buscan determinar el monto de los daños ocasionados a los cerca de 20 vehículos, mientras que la autoridad deberá establecer la situación legal de la mujer.