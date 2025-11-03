Mujer cae dentro de tumba en panteón de Santiago

La afectada presentaba una herida en la cabeza, así como en una de sus extremidades, por lo que requirió ser traslada hacia una clínica cercana

En este Día de Muertos, una mujer protagonizó un accidente al caer dentro de una tumba ubicada en el Panteón Santo Domingo 1, en el municipio de Santiago.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron hasta el sitio para ayudar a la mujer, identificada como Olga Margarita, de 44 años de edad.

Aparentemente, la mujer se encontraba sentada en la estructura. Por lo que en un movimiento de la lápida, cayó hacia el interior de la cavidad.

Rescatistas acudieron al sitio para extraer a la afectada, y posteriormente trasladarla hacia la clínica 8 del IMSS, debido a que presentaba una herida en la cabeza y en la pierna derecha producidas por la caída, además de presentar dolor en el área de las cervicales y la zona lumbar.

Al lugar también acudió Protección Civil de Nuevo León, quienes auxiliaron a acordonar la tumba para evitar accidentes.