Mujer cae a tumba de dos metros en panteón de Guadalupe

Elementos de rescate implementaron maniobras especializadas de extracción utilizando un sistema de polipasto para poder sacarla de manera segura

Una visita familiar al panteón terminó en momentos de angustia luego de que una mujer cayera accidentalmente al interior de una tumba de aproximadamente 2.5 metros de profundidad en el Panteón Parque Funeral La Paz, en Guadalupe.

De acuerdo con información de Protección Civil de Guadalupe, los hechos ocurrieron cuando Wendy Stefan Cruz Torres, de 37 años, se encontraba junto a su hermana y otro familiar regando unos pinos en la tumba de su abuelita. Al caminar por el área, la mujer pisó la loza de una tumba contigua, la cual cedió, provocando que cayera al interior de la fosa.

Elementos de rescate implementaron maniobras especializadas de extracción utilizando un sistema de polipasto para poder sacarla de manera segura.

Tras ser rescatada, la mujer fue atendida por paramédicos de la unidad 158 de Cruz Roja, al mando de Roosevelt Narváez, quienes la trasladaron al Hospital de Zona No. 50 para una valoración médica.

La lesionada presentaba lumbalgia derivada de la caída, así como dolor en uno de los tobillos.

Las autoridades no reportaron mayores riesgos en la zona, aunque el incidente generó preocupación entre familiares y visitantes del camposanto.