Mujer cae a pozo de dos metros en carretera Monterrey-Saltillo

Paramédicos auxiliaron a la víctima en Santa Catarina y la trasladaron a un hospital local tras presentar diversas contusiones.

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Una mujer de 40 años resultó lesionada luego de caer accidentalmente a un pozo de aproximadamente dos metros de profundidad, cuando caminaba por una banqueta sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en Santa Catarina.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de auxilio, la mujer no se percató de la presencia del pozo mientras caminaba, por lo que terminó cayendo al interior.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes realizaron las maniobras de rescate con apoyo de una tabla rígida y un dispositivo de sujeción tipo araña.

La lesionada, identificada como Claudia Edith Pacheco Rodríguez, presentó contusiones en la espalda baja, piernas y brazos.

Aunque sus signos vitales se encontraban dentro de los parámetros normales, fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital de la localidad para recibir atención médica.