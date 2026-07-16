Mujer atropellada por un montacargas en empresa de San Nicolás

En el sitio fue acordonada la zona del accidente y se notificó a las autoridades correspondientes para la intervención del área de inspección.

Una mujer resultó lesionada durante la madrugada de este martes tras ser atropellada por un montacargas al interior de una empresa ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El accidente se registró alrededor de la 1:40 horas en las instalaciones localizadas sobre la calle Otomí número 200, en la colonia Los Morales Segundo Sector, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron tras el reporte de un accidente laboral.

A su llegada, los rescatistas estatales encontraron que unidades de Protección Civil de San Nicolás permanecían desde hacía aproximadamente 15 minutos en el exterior de la empresa, debido a que no se les permitía el acceso por parte del personal de seguridad.

Tras dialogar con los guardias, los cuerpos de auxilio lograron ingresar al inmueble y se dirigieron al área donde ocurrió el percance, correspondiente al Centro de Control Operativo de la planta 1160, nave 6.2, área 18.

En el sitio fue acordonada la zona del accidente y se notificó a las autoridades correspondientes para la intervención del área de inspección.

La lesionada fue identificada como Reyna Yadira Chávez Ávila, de 44 años, quien fue atropellada por un montacargas de operador de pie mientras se encontraba en el área de trabajo. Hasta el momento no se ha informado cómo ocurrió el accidente.

Paramédicos determinaron trasladarla al Hospital General de Zona No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a bordo de la ambulancia interna AR-114, con un diagnóstico preliminar de probable fractura en la extremidad inferior derecha.

La empresa donde ocurrió el percance es Collado. El encargado del área se negó a proporcionar sus datos personales a las autoridades.

En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de San Nicolás, quienes aseguraron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron las actuaciones para la inspección del área y serán las instancias competentes las encargadas de determinar las causas del accidente y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad al interior del centro de trabajo.