Mujer asesina a su pareja durante convivencia en García

Vecinos observaron a un hombre salir de la vivienda ensangrentado mientras pedía ayuda, al tiempo que la mujer lo seguía implorándole perdón tras la agresión.

Un convivio que se llevaba a cabo al interior de un domicilio terminó en tragedia luego de que una mujer presuntamente asesinara a su pareja al herirlo con un arma blanca en el abdomen, durante la madrugada de este miércoles en el municipio de García.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró alrededor de las 00:10 horas en la colonia Valle de San Blas, segundo sector, en los cruces de Hospital General y Hospital Gregoriano. Vecinos señalaron que escucharon gritos de auxilio y observaron a un hombre salir de la vivienda ensangrentado mientras pedía ayuda, al tiempo que la mujer lo seguía implorándole perdón tras la agresión.

Minutos después, los colonos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a policías municipales y personal de Protección Civil. Al arribar al domicilio, encontraron al hombre tendido en la sala con una herida profunda en el abdomen, confirmándose su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. La víctima, de aproximadamente 25 años, no pudo ser identificada en el lugar.

La mujer fue detenida en el sitio por elementos de la Policía de García. De manera extraoficial trascendió que al momento de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El área fue acordonada por las autoridades municipales mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciaban con el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.