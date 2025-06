Mujer árbitro denuncia agresión por parte de jugador en Apodaca

Claudia Martínez Loera, es una mujer que desde hace 21 años se dedica al arbitraje amateur en Nuevo León, una historia que empezó casi por casualidad.

“Mi hermano me invitó, que faltó un árbitro y me invitó a arbitrar. Como yo siempre jugué fútbol, entonces me facilitó un poquito. Y ahí empezamos e iniciamos con los niños. El deporte es algo que siempre me ha gustado porque a raíz de eso también he tenido muy bonitas amistades, muy buenas experiencias. Todo hasta ahorita había sido bonito.”

Sin embargo, el pasado 31 de mayo a las 7 de la mañana fue víctima de una agresión por parte de un jugador mientras arbitraba un partido en la Liga Enlace, ubicada en el municipio de Apodaca.

“Al recibir el jugador un balón, recepciona mal el balón. Al querer hacer por él, su pie se le queda atrás. Y me comenta que si no voy a marcar nada. A lo que le digo yo que no hay nadie alrededor de él, que qué marcaba. Y él me dice, no, pero cómo. Y empezó a insultarme, se empezó a molestar. Y donde lo levantan, se balancea sobre mí y me empuja con sus dos manos en mi pecho. Cuando él me empuja, me voy de espaldas. Y algunos metros hacia atrás y caigo de asiento. Al caer, pues sufrí mi columna como muy floja, me lastimé el coxis. Y fue un dolor muy intenso.”

Luego de la agresión, intervinieron los coordinadores de la Liga y tras retirar a la persona, increíblemente, le dijeron a Claudia que continuara el partido y toda su jornada, la cual termino a las 5 de la tarde

“Terminó hasta las 5 de la tarde ese día. Llegué, sí, trabajando porque me lo pidieron que tenía que trabajar porque no había quien me supliera.”

Una vez llegó a su domicilio, Claudia empezó a sentir molestias en su columna y cadera, por lo que fue a consultar, en donde le confirmaron lesiones graves que la obligan portar collarín, varios medicamentos y seguir con estudios para descartar fracturas.

Tras ello, realizó una querella ante la Fiscalía en contra de su agresor y buscar que pague el daño que le ocasionó

Por su parte, la administración de la Liga Enlace no ha tenido comunicación con Claudia para apoyar o tan siquiera estar al pendiente de su situación

“Nunca recibí una llamada, cómo estás, cómo sigues, ocupas algo. Nunca”.

En esta liga ubicada en la avenida Ignacio Sepúlveda, hay cámaras que capturaron el momento, sin embargo y a pesar de mostrárselo a la arbitro, no se lo han compartido para poder añadirlo a la carpeta de investigación.

“Jamás se me proporcionó ese video, dicen que no me lo pueden pasar. No entiendo por qué. Le comentaba al joven que por qué, me dice que él recibe indicaciones de su papá, que es el señor Rodolfo Sáenz. No hay una explicación para que no me quieran apoyar si yo soy una trabajadora de ellos”.

Entre medicamentos, consultas y radiografías Claudia ha desembolsado miles de pesos, pero gracias a amistades que dejado el deporte ha podido recibir apoyo para salir adelante en esta situación

Y es que la única profesión de Claudia es el arbitraje

“Yo no tengo ninguna otra profesión. Yo soy separada con dos hijas y tres nietos. Entonces, pues solamente vivo de esto”.

La petición de Claudia es que se haga justicia en su caso, que el agresor pague el daño que ocasiono y deja un mensaje al gremio de árbitros

“Si llegara a suceder una situación como la que estoy viviendo ahora, no se queden callados. Que le demos hasta las últimas consecuencias para erradicar toda esta violencia. Es un trabajo que nosotros realizamos como árbitros porque nos apasiona. Pero tampoco le da derecho a ningún jugador de agredirnos.

