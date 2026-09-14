Mujer agrede a cajera de tienda de conveniencia en Linares

Mujer agrede a cajera de tienda de conveniencia presuntamente porque trató mal a su hija.
Porque aseguró que le trataron mal a su hija, una madre de familia acudió a una cadena comercial para agredir a la cajera en el municipio de Linares.
Mujer saca a empujones a la empleada
A empujones y con lujo de violencia, la mujer entró a una tienda para posterior sacar a empujones a la cajera.
De acuerdo a testigos y el video que difundieron, ingresó la mujer por la parte de atrás del mostrador para luego jalonearla hasta tenerla afuera de la tienda para arremeter contra la empleada.
Personas intentaron detener la agresión
En la acción de agresión, algunas personas intentaron frenar a la madre de familia que llegó molesta.