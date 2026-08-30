Muestran junto a Mijes en Escobedo unidad y fuerza territorial

El edil con licencia convocó a coordinar esfuerzos con la Federación e impulsar una estrategia de desarrollo para Nuevo León.

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Desde Escobedo, más de 5 mil simpatizantes y militantes de Morena se reunieron en la Plaza Principal para participar en la Asamblea de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, donde Andrés Mijes llamó a fortalecer la organización del movimiento en Nuevo León.

Durante el encuentro, Mijes destacó la participación de la ciudadanía y planteó que Escobedo sea un punto de partida para extender su visión a otros municipios, con una idea enfocada en el trabajo, la organización y el bienestar de las familias.

Andrés Mijes señaló que Nuevo León tiene condiciones para avanzar bajo una estrategia coordinada con el Gobierno Federal y destacó la importancia de mantener una visión de desarrollo basada en el esfuerzo y la disciplina.

“A Nuevo León del trabajo y el ahorro, a Nuevo León del esfuerzo, a Nuevo León de la disciplina financiera y de la seriedad en gobernar.”

Mijes también habló sobre la importancia de trabajar de manera coordinada con la Federación para impulsar proyectos y programas que beneficien a la entidad, tomando como referencia estrategias como el Plan México, la digitalización y simplificación de trámites, así como las acciones en materia de seguridad.

“Ya en otras ocasiones en la historia se ha demostrado que cuando Nuevo León trabaja junto con el gobierno federal le va muy bien a Nuevo León.”

En la asamblea también estuvieron presentes las aspirantes a la Coordinación Estatal de Morena, Judith Díaz y Clara Luz Flores, así como las diputadas Anylu Bendición, Grecia Benavides y Patricia Palacios, además de otros representantes y actores políticos del partido.

Con este encuentro, Mijes destacó la participación de la militancia y simpatizantes de Morena en Escobedo, con el objetivo de fortalecer la organización territorial y consolidar la presencia del movimiento en Nuevo León.