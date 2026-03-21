Muestran el momento en que es abatido hombre armado con machete

En el material audiovisual se aprecia cómo, mientras varios oficiales intentan contener al sujeto, una de las policías logra retirar del lugar a un menor

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Un nuevo video captado por vecinos del sector muestra el momento exacto en el que policías municipales de Guadalupe abaten a un hombre que presuntamente intentó agredir a los uniformados con un machete, en hechos registrados en la colonia Valle del Sol.

¿Qué muestra el nuevo video difundido?

Las imágenes, grabadas desde un domicilio cercano, permiten observar la persecución a pie y los instantes previos a que el hombre fuera neutralizado por los oficiales, luego de que representara un riesgo para los elementos y para un menor que lo acompañaba.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Veranada y Verdón, a pocos metros de la avenida Pablo Livas, donde previamente se había reportado a una persona que se encontraba quemando cobre y cable en la vía pública.

¿Cómo ocurrió la intervención policial?

Al arribar los policías para atender el llamado, el hombre reaccionó de manera agresiva, portando un machete.

En el material audiovisual se aprecia cómo, mientras varios oficiales intentan contener al sujeto, una de las policías logra retirar del lugar a un niño de aproximadamente cinco años, quien acompañaba al hombre.

De acuerdo con la información oficial, el menor es hijo del ahora fallecido, identificado como Ángel Adán Cruz, de 34 años.

¿Qué ocurrió antes de las detonaciones?

El video también muestra cómo el hombre continúa avanzando y realizando movimientos con el arma blanca, ignorando las indicaciones de los policías, quienes retroceden y tratan de mantener distancia mientras lo siguen por la vía pública.

Segundos después, se escuchan detonaciones y el sujeto cae al suelo, quedando tendido sobre el pavimento.

¿Qué han dicho las autoridades?

Este nuevo video se suma a otros fragmentos que circularon en días anteriores y que generaron cuestionamientos en redes sociales sobre el actuar de los policías.

Sin embargo, autoridades municipales han señalado que la intervención se dio ante un riesgo inminente, luego de que el hombre presuntamente intentara atacar a los oficiales y pusiera en peligro al menor.

¿Qué sigue en la investigación?

Tras los hechos, la zona fue acordonada por elementos municipales, mientras agentes ministeriales y personal de servicios periciales realizaron el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Más tarde, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense.

De manera paralela, se informó que los policías involucrados se encuentran a disposición del Ministerio Público, como parte del protocolo, mientras se determina si el uso de la fuerza se ajustó a la legalidad.

En tanto, el menor fue puesto bajo resguardo del DIF y se reporta en buen estado de salud.

Las autoridades señalaron que será la Fiscalía la encargada de analizar tanto los videos difundidos como los testimonios de vecinos y de los propios elementos, a fin de esclarecer la mecánica de los hechos.