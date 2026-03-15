Muestra Conarte Habitar lo Público, expo de patrimonio artítstico

Con el objetivo de celebrar la diversidad y profundidad de la creación visual en el estado, la Secretaría de Cultura de Nuevo León inauguró la exposición “Habitar lo público. Patrimonio artístico de Nuevo León 1900-2025” en el Centro de las Artes.
La muestra, que reúne el talento de 96 artistas, propone un reencuentro con el acervo de la Pinacoteca de Nuevo León, resguardando la memoria estética de la región desde inicios del siglo pasado hasta la actualidad.
Durante la ceremonia, Melissa Segura, Secretaria de Cultura estatal, destacó que esta exhibición marca el inicio de una etapa de apertura para el acervo, buscando nuevas lecturas y formas de encuentro con los ciudadanos.
“Reunir estas obras nos permite volver a mirarlas, redescubrirlas y reconocer en ellas las distintas generaciones de artistas que han contribuido a construir la historia visual de Nuevo León”, expresó la funcionaria.