Muerte de motociclista provoca caos sobre Libramiento Noreste

El Libramiento Noreste quedó colapsado durante varias horas luego de que un motociclista perdiera la vida en un hecho vial ocurrido la noche del lunes, a la altura del kilómetro 14, donde se registró un cierre total de carriles en sentido de oriente a poniente.

El incidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas, cuando según versiones preliminares el conductor de la motocicleta habría derrapado mientras avanzaba por la vía rápida. Tras la caída, un camión de carga pesada que circulaba detrás pasó sobre él, provocándole lesiones mortales.

A la llegada de los equipos de Protección Civil de García, los rescatistas confirmaron que el motociclista —un hombre de entre veinte y veinticinco años— ya no presentaba signos vitales. No fue posible obtener su identidad en el lugar, debido a que no portaba documentación.

Como consecuencia del deceso, las autoridades cerraron la circulación en esa dirección, generando una fila de vehículos que se extendió por más de siete kilómetros. El cierre se prolongó cerca de cuatro horas, complicando el tránsito de unidades de carga y automovilistas que quedaron detenidos por completo.

Personal de la Fiscalía llegó posteriormente para iniciar las investigaciones correspondientes y establecer con precisión cómo ocurrió el hecho, así como determinar posibles responsabilidades.