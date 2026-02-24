Muerte de hombre provoca persecución en García y detienen a 2

El despliegue de las autoridades se concentró en el cruce de Villa Florencia y Villanova, donde permanecieron elementos de seguridad municipal.

Una fuerte movilización policiaca se registró en el municipio de García, tras el reporte de una ejecución que derivó en una persecución y la detención de al menos dos personas.

Hombre pierde la vida en Villa Florencia

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Villa Florencia, donde un hombre perdió la vida luego de recibir varios impactos de arma de fuego.

El despliegue de las autoridades se concentró en el cruce de Villa Florencia y Villanova, donde permanecieron elementos de seguridad municipal.

Persecución termina con dos detenidos

Tras el ataque, se reportó una persecución que concluyó con la captura de al menos dos sospechosos presuntamente relacionados con el homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni de las personas detenidas.