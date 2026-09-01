Mueren tres tras choque entre vehículo y camión en Pesquería

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, tres personas perdieron la vida en el lugar debido a la gravedad del accidente.

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Tres personas perdieron la vida y 29 más resultaron lesionadas tras un fuerte accidente registrado al filo de las 6:00 de la mañana de este lunes, sobre la carretera a Santa María la Floreña, a la altura del kilómetro 15, en el municipio de Pesquería.

En el accidente participaron un Kia negro y dos unidades de transporte de personal, una identificada con el número T159 y otra perteneciente a Transportes Milán, con número económico 430.

De manera preliminar, se presume que el Kia negro circulaba de oriente a poniente, cuando habría sido impactado de frente por una unidad de transporte de personal que se desplazaba de poniente a oriente y presuntamente habría invadido el carril contrario.

El transporte terminó impactando directamente contra el vehículo particular, provocando una fuerte colisión y posteriormente la volcadura de la unidad de transporte.

El impacto dejó un saldo de tres personas fallecidas. Dos de las víctimas quedaron prensadas en el interior del vehículo sedan, mientras que una tercera persona salió proyectada y terminó sobre el pavimento sin vida.

Las tres personas que perdieron la vida son hombres. De manera preliminar, una de las víctimas tendría aproximadamente 52 años, mientras que las otras dos tendrían entre 25 y 30 años, y entre 55 y 60 años, respectivamente. Sus identidades aún no han sido establecidas oficialmente. En total, 29 personas resultaron lesionadas y fueron valoradas por los cuerpos de auxilio en el lugar.

En cuanto a los lesionados, 14 personas fueron trasladadas a la Clínica 67 del IMSS para recibir atención médica. Entre los heridos se encuentra Rubén Antonio, quien fue reportado en estado grave debido a las lesiones que sufrió durante el accidente. Entre los lesionados se encontrarían varios trabajadores de la empresa de electricidad TechGen, quienes viajaban a bordo del transporte de personal.

Por estos hechos, las autoridades mantienen bajo investigación a los dos operadores de las unidades de transporte de personal involucradas en el percance. Se trata de Jesús, de 30 años, y Juan, de 41, quienes fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su responsabilidad en el accidente.

Entre los heridos se encuentran dos personas reportadas en estado grave, quienes fueron clasificadas en Triage Rojo y trasladadas de inmediato al hospital para recibir atención médica especializada.

La emergencia provocó una intensa movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Pesquería, Cruz Roja Mexicana, CRUM, Policía y Tránsito, además de unidades de auxilio provenientes de Doctor González, Marín y Cadereyta.

La zona permaneció bajo resguardo de las autoridades mientras se esperaba la llegada de Servicios Periciales, quienes realizarían las diligencias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.