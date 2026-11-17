El hecho violento dejó entre las víctimas mortales a una niña de siete años, durante la madrugada de este lunes en el ejido Boca de Refugio

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La familia procedente de Ramos Arizpe que fue atacada a balazos en una vivienda en un Ejido de Galeana acudió a una fiesta, fueron de paso y su idea fue quedarse a pasar la noche por la inseguridad en las carreteras.

En el ataque a balazos murieron tres integrantes de una familia, José Raúl Alejandro 35 años, quien era chofer de tráiler, los hermanos Josué de 17 años y la pequeña Diana Monserrat de apenas 7.

Raúl de 12 años, resultó lesionado tras recibir disparos en una de sus piernas, su estado es reportado como estable.

Los hechos ocurrieron cuando hombres armados atacaron la vivienda en la que se encontraban en el ejido Boca de Refugio en Galeana a donde habrían acudió a una fiesta, para luego pasar la noche y esperar a que amaneciera para luego regresar a Ramos Arizpe, se quedaron en el domicilio donde hombres armados irrumpieron disparando a diestra y siniestra.

Los elementos Ministeriales de la Fiscalía General del Estado investigan el móvil del ataque, sin embargo, tras los disparos las balas acabaron con la vida de los integrantes de la familia.