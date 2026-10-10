Mueren tres elementos de Fuerza Civil tras volcadura en Escobedo

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 28 del anillo periférico, en el citado municipio

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Tres elementos de Fuerza Civil murieron y dos más resultaron lesionados tras la volcadura de una unidad policial sobre el Anillo Periférico, a la altura del kilómetro 28, en el municipio de Escobedo.

Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Almazán Robledo, Jorge Armando Vega Carbajal y Esly Eddri de la Peña, quienes viajaban en la unidad 296.

Los dos elementos lesionados fueron trasladados al ISSSTE para recibir atención médica.

Durante la mañana de este viernes, autoridades de seguridad de Nuevo León y Coahuila realizaron un operativo espejo, en el que participaron elementos de Fuerza Civil, policías municipales y agentes ministeriales de ambas entidades.

De manera preliminar, se presume que los oficiales accidentados podrían haber regresado del arranque de dicho operativo; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Al sitio acudieron agentes ministeriales, personal de Servicios Periciales y elementos de Fuerza Civil, quienes realizan las investigaciones para determinar las causas de la volcadura.

El accidente provocó el cierre parcial de la circulación en el Anillo Periférico, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.