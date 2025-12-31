Mueren integrantes de una familia de Monterrey en accidente vial

Señalaron que el accidente se registró en la carretera federal 80, en el municipio llamado Ciudad del Maíz, el accidente cobró la vida de tres personas

Una familia, quien pretendía pasar el fin de año, viajaron de Monterrey y murieron en un accidente registrado en la carretera federal en San Luis Potosí.

De acuerdo a la información que trasciende, señalaron que el accidente se registró en la carretera federal 80, en el municipio llamado Ciudad del Maíz.

El accidente cobró la vida de tres personas y dejó a una mujer como sobreviviente, a quien identificaron como Amanda Paredes Esquivel.

De acuerdo a las primeras versiones señalaron que en el lugar murió un hombre y dos menores de edad.

El conductor señalaron testigos que presuntamente perdió el control del vehículo por una posible falla mecánica, lo que provocó el choque con un antiguo estanque de agua ubicado a un costado de la carretera federal.

Señalaron que la familia se dirigía a la comunidad puerto de Santa Gertrudis y planeaban pasar el fin de año, estaban a 20 minutos de llegar a su destino cuando ocurrió la tragedia.