Mueren dos personas calcinadas tras choque e incendio

El siniestro donde participaron dos tractocamiones y un autobús de pasajeros fue reportado la madrugada de este viernes en el municipio de Vallecillo

Dos personas murieron calcinadas y al menos cinco más resultaron con lesiones leves luego de un aparatoso accidente vial que derivó en un incendio sobre la Autopista Monterrey-Laredo, en el municipio de Vallecillo.

El siniestro fue reportado alrededor de la 01:58 horas a la altura del kilómetro 102, donde participaron dos tractocamiones y un autobús de pasajeros, provocando una intensa movilización de cuerpos de auxilio y el cierre total de la circulación en dirección de Laredo hacia Monterrey durante varias horas.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los tractocamiones, un tráiler color blanco con caja seca que transportaba latas de cerveza, terminó envuelto en llamas tras el impacto. El fuego consumió gran parte de la unidad y dejó una escena de destrucción visible a varios metros de distancia.

En el percance también se vio involucrado un tractocamión gris marca Freightliner, identificado con el número económico 640 y relacionado con la empresa Alanis.com, cuyo conductor fue identificado como Víctor Marines Torres.

Asimismo, participó un autobús de pasajeros de la razón social “Los Mismos”, aunque no se proporcionaron mayores características de la unidad.

Las autoridades confirmaron que en el lugar fueron localizadas dos personas sin vida, ambas calcinadas y sin identificar, mientras que otras cinco personas presentaron lesiones consideradas leves y recibieron atención médica.

El incendio y las labores de enfriamiento se prolongaron por varias horas debido a la magnitud del fuego y al riesgo que representaban las unidades involucradas, particularmente por la carga que transportaba uno de los tractocamiones.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Vallecillo trabajaron en el control y liquidación del incendio, mientras que personal de Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente y mantuvo cerrada la vialidad hasta concluir las maniobras.

Las causas que originaron el choque permanecen bajo investigación.