Mueren dos perritos tras incendio en Balcones de Altavista

02 Noviembre 2025

Cuerpos de rescate acudieron hasta el lugar para sofocar las llamas del siniestro. Diversos artículos como ropa y electrodomésticos quedaron calcinados

Se registró un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Balcones de Altavista en el municipio de Monterrey. El siniestro ocurrió en la zona de Balcones de la Peña y Mirasilla, donde elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil municipal acudieron para sofocar las llamas que consumieron la segunda planta del domicilio. No se reportaron personas lesionadas, ya que la casa se encontraba sola al momento del incidente. Sin embargo, en el interior se localizaron dos perritos sin vida. De acuerdo con la corporación, el fuego consumió en su totalidad muebles, ropa, colchones y diversos electrodomésticos. Hasta el momento no se han dado a conocer las posibles causas del incendio.