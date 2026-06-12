Mueren dos mujeres tras volcar su vehículo en Doctor Arroyo

Las autoridades presumen que el exceso de velocidad es lo que pudo haber ocasionado el accidente, reportado por otros automovilistas

Las mujeres quienes fallecieron en un accidente volcadura en Doctor Arroyo fueron identificadas.

El accidente se registró en la carretera 57 a la altura del kilómetro 36 cerca de el Ejido la Cruz de Elorza en dirección de Galeana hacia Matehuala al sur del Estado.

Señalaron la víctimas se trataba de una persona de la tercera edad identificada como Eloisa Cobos de 78 años, madre de familia y su hija Teodora Zamudio de 59 años de edad, las dos del estado de Veracruz.

Las autoridades policiacas señalaron que las mujeres viajaban en un automóvil tipo Sedán que habría participado en la volcadura y sus cuerpos quedaron prensados al momento del accidente.

Señalaron que fue necesaria la intervención de elementos de la Cruz Roja y bomberos de Matehuala para realizar labores de rescate y extracción de los cuerpos con equipo urbano, puesto que quedaron prensados.

Las autoridades del departamento de peritos de vialidad investigan las causas del accidente, por que se trataba de un tramo recto de la carretera Galeana Saltillo donde se registró el accidente, el vehículo quedo en un lateral de la carretera, sera la misma autoridadesque defina los motivos que ocasionaron que el auto en el que viajaban volcara.