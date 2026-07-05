Mueren dos mujeres arrolladas por un camión en Apodaca

Trascendió que, después del accidente, el conductor de la pesada unidad permaneció en el sitio y fue detenido por policías municipales

Dos mujeres murieron tras ser arrolladas por un camión de recolección de residuos en la colonia Metroplex, en Apodaca.

La indagatoria preliminar presumía que las víctimas cruzaban la calle E Sexta cuando el semáforo cambió a verde y la pesada unidad arrancó desde la avenida Concordia, atropellándolas.

Trascendió que, después del accidente, el conductor avanzó aproximadamente 100 metros, orilló la unidad y permaneció en el sitio hasta ser detenido por elementos de la Policía municipal.

Una fuente detalló que la hipótesis inicial de cómo ocurrió la tragedia será corroborada por las cámaras del C4 instaladas en el cruce y las grabaciones de seguridad de comercios aledaños.

Extraoficialmente se dijo que una de las víctimas habría perdido la vida de forma instantánea, mientras que su acompañante murió minutos después, antes de que pudieran arribar las corporaciones de rescate. El accidente se reportó a las 3:30 de la tarde del sábado.

Una de las mujeres tendría 55 años aproximadamente, era de tez morena, medía 1.60 metros y vestía una playera roja con un pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

En tanto, la segunda fallecida era de una edad y tez similar, complexión robusta, y llevaba puesta una playera negra con rayas blancas, así como una falda negra y tenis del mismo color.

Al sitio arribaron elementos de la Cruz Roja, sin embargo a su llegada las víctimas no contaban ya con signos vitales.

El cruce fue custodiado por elementos de Seguridad Pública de Apodaca, mientras agentes de la Fiscalía indagaban cómo ocurrió el hecho.

El vehículo, propiedad de la empresa Red Ambiental, quedó bajo resguardo como parte de las investigaciones.