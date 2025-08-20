Mueren dos motociclistas en carreteras del Estado

Personal de servicios periciales iniciaron con el levantamiento de evidencias para establecer cómo sucedieron los hechos

En menos de una hora, dos motociclistas murieron al chocar contra vehículos que invadieron los carriles de circulación.

Los accidentes ocurrieron en las carreteras Miguel Alemán y Monterrey Nuevo Laredo.

Unidades de Protección Civil de Cienega de Flores y del municipio de Marín fueron desplegadas alrededor de las ocho de la mañana.

El primer percance ocurrió sobre la carreteras Miguel Alemán libre a Nuevo Laredo frente a la colonia Paseo de Las Flores.

Se estableció que el accidente sobrevino cuando el conductor de un automóvil se desplazaba de sur a norte.

Se presume que al intentar rebasar, chocó de frente contra una motocicleta.

El Fuerte choque hizo que la moto materialmente fuera proyectada y el conductor se estrellara contra el suelo.

El cuerpo de la víctima quedo a un metro de la motocicleta y el auto sufrió severos daños en la parte frontal.

Mientras que el segundo accidente sucedió cerca de la misma hora pero sobre la carretera a Miguel Alemán a la altura del panteón Las Cruces en el municipio de Marín.

En este lugar un joven motociclista que se desplazaba de sur a norte se impactó contra una pipa cargada con agua.

El conductor de la pesada unidad circulaba de Marín hacia Monterrey pero al intentar ingresar a un parque industrial invadió el carril.

Esto provocó que el motociclista se estrellara de frente contra la parte derecha de la pesada unidad.

El impacto destrozó por completo la motocicleta y la víctima quedó tirado en medio del carril de circulación.

En ambos casos, las autoridades no dieron a conocer la identidad de las víctimas.

Además las arterias se vieron afectadas en la vialidad, principalmente la carretera a Nuevo Laredo.

Personal de servicios periciales iniciaron con el levantamiento de evidencias para establecer cómo sucedieron los hechos.