Mueren dos hombres durante ataque a balazos en ejido de Galeana

El hecho violento se registró durante la madrugada de este miércoles en el ejido San Roberto, a la altura del kilómetro 132, de la carretera 57

Un ataque a balazos que se registró durante esta madrugada en Galeana dejó como saldo la muerte de dos personas en la lateral de la carretera 57, a la altura del kilómetro 132.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron en el ejido San Roberto, alrededor de las 3:00 horas de este miércoles.

Una fuente policiaca señaló que los elementos policiacos se movilizaron al lugar después del reporte de detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al sitio se percataron de dos personas heridas por disparos de arma de fuego por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, quienes se percataron que ya no contaban con signos de vida.

Uno de los heridos fue identificado como Heriberto Padrón Mendoza, de entre 40 a 50 años.

El segundo hombre que perdió la vida en el ataque se trata de una persona de entre 20 a 25 años de edad, quién vestía pantalón de mezclilla y playera negra y se encontraba sin calzado.

El lugar fue asegurado por las autoridades policiacas y en espera de la llegada de elementos periciales y agentes ministeriales.