Mueren dos hermanos tras choque frontal en avenida Garza Sada

El fatal percance se registró durante la noche del miércoles, a la altura del Parque Canoas, al sur de Monterrey, provocando la movilización de rescatistas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una noche que terminó en tragedia se registró sobre la avenida Eugenio Garza Sada, frente al Parque Canoas, en Monterrey, donde dos hermanos perdieron la vida luego de un choque frontal entre dos vehículos.

El accidente ocurrió cuando una camioneta Chevrolet Tornado Pick Up gris, en la que viajaban los jóvenes, circulaba hacia el norte. Por causas que todavía son investigadas, el conductor perdió el control y terminó invadiendo los carriles en sentido contrario.

En ese momento se produjo el impacto contra una camioneta SUV blanca conducida por René, de 73 años, quien también resultó lesionado.

Tras el choque, la Chevrolet Tornado terminó volcada y sus dos ocupantes quedaron atrapados dentro de la unidad, las victimas fueron identificadas como Abraham Felipe Castillo Rodríguez, de 23 años, quien murió en el lugar, y su hermano, identificado como Samuel Castillo Rodríguez, de 21, fue rescatado con vida por elementos de auxilio y trasladado por paramédicos de Cruz Roja al Hospital Universitario; sin embargo, después se confirmó su fallecimiento.

El conductor de la camioneta blanca terminó sobre el camellón central y sufrió lesiones, por lo que fue llevado a un hospital privado para recibir atención médica.

Bomberos, paramédicos y rescatistas de distintas corporaciones trabajaron durante varios minutos para liberar a los hermanos de la camioneta, utilizando equipo especializado para retirar las partes dañadas del vehículo.

Las primeras indagatorias apuntan a que el conductor de la SUV intentó evitar la colisión, pero no logró esquivar la camioneta que había cruzado hacia su carril.

El accidente ocurrió debajo de un puente peatonal equipado con cámaras de vigilancia, por lo que las autoridades podrán apoyarse en estas imágenes para establecer con precisión cómo ocurrió el choque.

El percance provocó además el cierre total de los carriles hacia el sur de Eugenio Garza Sada, generando importantes afectaciones a la circulación durante las labores de rescate y el retiro de los vehículos.

Ambos hermanos vivían en el municipio de Guadalupe y se dedicaban a la instalación y reparación de climas.